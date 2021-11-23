Дочь Руслановой обвинила врачей в смерти матери: СК начал проверку

Дочь Народной артистки РФ Нины Руслановой обвинила врачей в смерти матери. По словам Олеси Рудаковой, звезда кино пришла в больницу "своими ногами" и заразилась коронавирусом уже в медучреждении.

Рудакова рассказала, что маму положили в платную палату за 10 тысяч рублей в сутки.

"Я возила лекарства, которых нет в больнице да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили что у неё "ковид". Её перевезли на простой "скорой" в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом", — написала Олеся на своей странице в Facebook.

Как отметила дочь артистки, матери становилось хуже с каждым днём, а "поиски" врачей по больнице занимали несколько часов. Накануне смерти Русланову всё же перевели в реанимацию, но через несколько часов женщина скончалась.

По сообщению РЕН. ТВ, следователи СК начнут проверку в медучреждении из-за поста дочери артистки. Писала ли Рудакова заявление в правоохранительные органы, не сообщается.

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