Сегодня российские соцсети обсуждают новость, от которой кровь стынет в жилах: в Выборге пенсионерка-блокадница, страдающая онкологией, не дождавшись врачей, сама сделала себе операцию.
Об этом в соцсетях рассказала фельдшер Скорой Виктория Шутова, которая приехала на вызов. Женщина обратилась за профессиональной помощью к "неравнодушным коллегам":
"Я обращаюсь к достойным ДОКТОРАМ, кто мог бы помочь бабуле, вы не сможете, конечно, вылечить, но хотя бы облегчить страдания, позволить достойно, без мучений, встретить смерть, это возможно", — написала фельдшер Скорой.
Она же и рассказала о том, что у пенсионерки на фоне онкологии развилось осложнение — в брюшной полости скопилась жидкость. Боли — жуткие. Не дождавшись медпомощи, бабушка-блокадница решилась сама вскрыть "переднюю брюшную стенку", чтобы жидкость вытекла.
В успехе операции пожилая женщина уверена, конечно, не была, потому оставила для родственников предсмертную записку:
Насколько известно на данный момент, бабушка выжила. Сейчас она, благодаря фельдшеру Шутовой, в больнице. Чиновники облздрава, как всегда при общественном резонансе, "проводят проверку".
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