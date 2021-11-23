Врачи всё не ехали: блокадница из Выборга сама сделала себе операцию на животе

Сегодня российские соцсети обсуждают новость, от которой кровь стынет в жилах: в Выборге пенсионерка-блокадница, страдающая онкологией, не дождавшись врачей, сама сделала себе операцию.

Об этом в соцсетях рассказала фельдшер Скорой Виктория Шутова, которая приехала на вызов. Женщина обратилась за профессиональной помощью к "неравнодушным коллегам":

"Я обращаюсь к достойным ДОКТОРАМ, кто мог бы помочь бабуле, вы не сможете, конечно, вылечить, но хотя бы облегчить страдания, позволить достойно, без мучений, встретить смерть, это возможно", — написала фельдшер Скорой.

Она же и рассказала о том, что у пенсионерки на фоне онкологии развилось осложнение — в брюшной полости скопилась жидкость. Боли — жуткие. Не дождавшись медпомощи, бабушка-блокадница решилась сама вскрыть "переднюю брюшную стенку", чтобы жидкость вытекла.

В успехе операции пожилая женщина уверена, конечно, не была, потому оставила для родственников предсмертную записку:

Насколько известно на данный момент, бабушка выжила. Сейчас она, благодаря фельдшеру Шутовой, в больнице. Чиновники облздрава, как всегда при общественном резонансе, "проводят проверку".