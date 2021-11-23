На Камчатке у Як-40 отказал двигатель: сели экстренно

Самолёт Як-40 был вынужден экстренно сесть в селе Тиличики на Камчатке. У судна отказал двигатель.

По сообщению пресс-службы правительства Камчатского края, на борту судна находились 13 человек.

"Самолёт Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, хотя посадка была экстренной, ни экипаж, ни самолёт не пострадали.

"Сейчас проводится проверка ситуации камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации. Также проводится расследование по данному факту", — сообщили власти.

Пассажиров Як-40 отправят в Петропавловск-Камчатский другим рейсом. Как отметили в правительстве, всего у местного авиапредприятия три судна этой марки. Все они проходили ремонт в Минске. Последний раз самолёты "капиталили" в 2017 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.