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Эксперт прокомментировал версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

Происшествия

Версия о гибели АПЛ "Курск" из-за столкновения с иностранной подлодкой была отвергнута в ходе расследования инцидента, сообщил председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил Владимир Богатырёв, комментируя Pravda.Ru заявление экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова о том, что причиной трагедии в Баренцевом море в 2000 году стало столкновение субмарин РФ и НАТО.

Эксперт прокомментировал версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

"Когда произошла трагедия с "Курском", такая версия рассматривалась. Действительно, в это время в этом районе находились подводные субмарины НАТО… В дальнейшем при тщательном расследовании эта версия Министерства обороны Российской Федерации была отвергнута", — заявил эксперт.

По его словам, от версии столкновения отказались в пользу взрыва торпеды на "Курске".

"В самом торпедном отсеке произошёл взрыв торпеды. Учитывая то, что лодка была на достаточно небольшой глубине, скорость погружения оказалась слишком велика… В результате удара о дно произошла та трагедия", — пояснил Богатырёв.

Ранее бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что причиной гибели "Курска" стало его столкновение с субмариной НАТО. По словам адмирала, он с 90%-ной вероятностью может сообщить название иностранной подлодки, ставшей участницей инцидента, однако для этого нужно предоставить доказательства.

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"Курск" погиб из-за подлодки НАТО? Мир услышал шокирующие подробности!
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин
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