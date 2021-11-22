В Челябинске спецслужбы проверят информацию о высокой радиации

В Челябинске инженер-физик Андрей Ожаровский обнаружил источник повышенного радиоактивного излучения. Специалисты проверяют информацию. Угрозы людям нет, сообщили в ГУМЧС.

Ранее Ожаровский опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, сделанную в Челябинске. Используя приборы для улавливания радиации, инженер-физик зафиксировал высокое излучение около спиленного столба наружной рекламы. Специалист предположил, что при изготовлении столба использовалась металлическая труба, которая когда-то могла быть фрагментом нефтепровода. "Чёрное золото" содержит природные радионуклиды.

На место обнаружения источника радиации прибыли все спецслужбы. Сотрудники лаборатории намерены забрать на исследование предмет, который источает радиацию, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности региона.

Планируется упаковать радиоактивный предмет в специальный контейнер, чтобы потом утилизировать.

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