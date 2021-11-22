В Москве злоумышленники с целью ограбления напали на актёра Николая Мариморовича. Мужчину ударили по голове и выстрелили в спину.
Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Ясеневой.
Сначала актёра избили, а потом выстрелили ему в спину. Пуля попала в поясничный отдел, на голове остались глубокие раны, передаёт РЕН.ТВ.
В каком состоянии находится актёр, СМИ не уточняют. Как и то, попал ли Мариморович в больницу и что украли у звезды российских сериалов.
Ранее Pravda.Ru писала про нападение на репера "Бледного". Андрея Позднухова подстрелили в центре Москвы на Тверской. Полицейские хотели вызвать "скорую", у артиста было всё лицо в крови, однако рэпер отказался от медпомощи. Впрочем, он также заявил, что "очень хочет домой" и не станет писать заявление на нападавших.
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