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В Москве "дали по голове" и подстрелили актёра Мариморовича

Происшествия

В Москве злоумышленники с целью ограбления напали на актёра Николая Мариморовича. Мужчину ударили по голове и выстрелили в спину.

Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Ясеневой. 

Сначала актёра избили, а потом выстрелили ему в спину. Пуля попала в поясничный отдел, на голове остались глубокие раны, передаёт РЕН.ТВ. 

В каком состоянии находится актёр, СМИ не уточняют. Как и то, попал ли Мариморович в больницу и что украли у звезды российских сериалов. 

Ранее Pravda.Ru писала про нападение на репера "Бледного". Андрея Позднухова подстрелили в центре Москвы на Тверской. Полицейские хотели вызвать "скорую", у артиста было всё лицо в крови, однако рэпер отказался от медпомощи. Впрочем, он также заявил, что "очень хочет домой" и не станет писать заявление на нападавших.

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Самое глупое ограбление Москвы
Автор: Екатерина Широкова
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