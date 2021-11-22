Неизвестные забросали камнями офис партии Саакашвили в Батуми

В Батуми неизвестные закидали камнями здание, в котором находится офис партии "Единое национальное движение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает телекомпания "Пирвели", нарушители порядка разбили окна в помещении. По предварительным данным, пострадавших нет. Полицейские пытаются установить личности злоумышленников. Кроме того, собственное расследование запустили сотрудники МВД Грузии.

Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Ранее бывший президент Грузии объявлял голодовку. Примерно через месяц состояние его здоровья значительно ухудшилось, поэтому ему пришлось восстановить питание. Саакашвили заочно осуждён по нескольким уголовным делам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что экс-глава страны получит пожизненный срок за свои преступления.

При этом в Службе государственной безопасности убеждены: Саакашвили готовит свержение власти в Грузии прямо из тюрьмы, консультируя лидеров оппозиции с помощью адвокатов.

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