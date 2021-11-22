В Висконсине водитель въехал в толпу на параде: сбил более 20 человек

По сообщению местной полиции, от наезда автомобиля на рождественском параде в городе Уокеша, пострадали два десятка человек, в их числе дети.

"Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети … Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", — цитирует американских правоохранителей РИА Новости.

Согласно информации, среди пострадавших больше десятка детей и столько же взрослых, один человек погиб.

Как сообщают очевидцы, красный внедорожник протаранил толпу, которая наблюдала за рождественским парадом. После происшествия водитель скрылся. Однако полицейские подчеркнули, что задержали человека "представляющего интерес для следствия". Был ли это владелец машины, власти не уточнили.

Кроме того, полицейские сообщили о стрельбе. В ходе инцидента одному из правоохранителей пришлось открыть огонь. Как уточнили следователи, водитель не "отстреливался".

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