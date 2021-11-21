Подозреваемого в убийстве женщины застрелили при задержании в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители застрелили при задержании 53-летнего жителя Солнечногорска, подозреваемого в убийстве своей матери.

По информации регионального СУ СКР, в ночь на 21 ноября мужчина во время попойки повздорил с сожительницей, после чего пошёл к своей матери, по предварительным данным, убил её и поджег дом, где она жила.

Затем, подозреваемый, захватив ружьё, вернулся к дому сожительницы и открыл стрельбу по нему, требуя, чтобы женщина вышла на улицу. Находившиеся в доме люди вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина оказал им вооружённое сопротивление и попытался скрыться, но был смертельно ранен ответным огнём.

В настоящее время по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Криминалисты осматривают место происшествия, изымают предметы, которые имеют значение для расследования дела. Планируется провести ряд экспертиз. Устанавливаются точные причины гибели матери подозреваемого.

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