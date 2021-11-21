EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
Литературовед Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Премьер Польши допустили закрытие границ с Белоруссией
В РФ за сутки выявили 1252 смерти от COVID-19
Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок
"Роснано" обсудило реструктуризацию "непропорционального" долга с кредиторами
Собянин: число мигрантов на стройках Москвы сократилось более чем в два раза
Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года

Подозреваемого в убийстве женщины застрелили при задержании в Подмосковье

Происшествия

В Подмосковье правоохранители застрелили при задержании 53-летнего жителя Солнечногорска, подозреваемого в убийстве своей матери.

Подозреваемого в убийстве женщины застрелили при задержании в Подмосковье

По информации регионального СУ СКР, в ночь на 21 ноября мужчина во время попойки повздорил с сожительницей, после чего пошёл к своей матери, по предварительным данным, убил её и поджег дом, где она жила.

Затем, подозреваемый, захватив ружьё, вернулся к дому сожительницы и открыл стрельбу по нему, требуя, чтобы женщина вышла на улицу. Находившиеся в доме люди вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина оказал им вооружённое сопротивление и попытался скрыться, но был смертельно ранен ответным огнём.

В настоящее время по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Криминалисты осматривают место происшествия, изымают предметы, которые имеют значение для расследования дела. Планируется провести ряд экспертиз. Устанавливаются точные причины гибели матери подозреваемого.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видео: Воронежский «Рембо» взрывает отдел полиции / Полная версия
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
Подозреваемого в убийстве женщины застрелили при задержании в Подмосковье
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии Украине
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
При ДТП в Ленобласти из багажника машины выпал труп: за убийство задержали троих
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Литературовед Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Премьер Польши допустили закрытие границ с Белоруссией
В РФ за сутки выявили 1252 смерти от COVID-19
Популярное
Шоу-бизнес
Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19

Звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин прошёл тройную вакцинацию от коронавируса, однако COVID-19 всё равно атаковал народного артиста РФ.

Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19
Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией
Новости Армении
Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией
Шоу-бизнес
Врач-пульмонолог объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина
Политика. Новости и аналитика
WSJ: Путин смог доказать Западу, что Россия — сильное государство
Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров Любовь Степушова Пашинян предал Путина: Армения открывает "эру мира" с Турцией Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Гаркалин завещал своё имущество "родственной душе"
Общество
Живущим в РФ американцам посоветовали готовиться к ЧС
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Экономика и бизнес
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников