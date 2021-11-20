Блогер Губденский погиб в ДТП в столице

Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, Губденский был автоблогером. У него 494 тыс. подписчиков в Instagram.

Согласно сообщению, 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись BMW, Volvo и Mercedes. По данным московской ГИБДД, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу автомобиля BMW.

Водитель BMW погиб на месте, его пассажир позже умер в больнице.

Ранее в Красноярском крае на 67 км дороги Красноярск — Енисейск грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Последний в результате удара съехал в кювет. Погибли три человека.

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