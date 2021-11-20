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Умер актёр Георгий Шахет

Происшествия

Российский актёр Георгий Шахет скончался в возрасте 75 лет.

Георгий Шахет
Георгий Шахет. Фото: kino-teatr.ru

"14 ноября на 76 году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссёры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать", — сообщает ТАСС, ссылаясь на Союз кинематографистов России.

Шахет известен по таким картинам, как "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка" и "Николай Вавилов".

Также актёр играл в таких сериалах, как "Штрафбат", "Есенин", "Час Волкова". "Бешеная", "Хиромант-2", "Лесник", "Старые кадры" и др.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Ольга Алексеева
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