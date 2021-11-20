В Нижегородской области с трассы съехал пассажирский автобус и перевернулся

Водитель рейсового автобуса, в котором было 35 пассажиров, не учёл сложные дорожные условия и съехал на обочину, на трассе Нижний Новгород — Иваново. В результате инцидента транспорт перевернулся.

Автобус перевернулся в Нижегородской области

Согласно информации регионального ГИБДД, в аварии пострадали 13 человек.

"Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нём находилось 34 пассажира и водитель", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как уточнили в Минздраве Нижегородской области, 13 пассажиров в результате аварии получили травмы лёгкой и средней степени тяжести.

"Всего в салоне находилось 35 пассажиров, детей среди них нет. Пострадавшие осматриваются на месте бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ", — пояснили в ведомстве.

Также уточнили, что погибших в ДТП нет. Остальные пассажиры не нуждаются в медицинской помощи и ждут, когда их заберёт другой автобус.