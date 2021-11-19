Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора по Волгоградской области

В Волгоградской области группа людей, выступающих против использования QR-кодов, ворвалась в кабинет главы местного Роспотребнадзора.

"Группа граждан пришла в Роспотребнадзор. Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к (главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге) Зубаревой… нарушив нормальную работу управления", — пишет РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники охраны вызвали Росгвардию, однако нарушителей они не застали. Их личности устанавливаются.

Ранее участники организации "Родители Тюменской области" записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В записанном ими ролике активисты подвергли критике действия правительства и Тюменское отделение Роспотребнадзора, которое ответственно за введение в области системы QR-кодов.

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