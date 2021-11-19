Дело завели по факту грубого задержания школьницы полицией в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в связи с грубым задержанием полицейскими 14-летней школьницы, видеозапись которого появилась в интернете. Об этом сообщили в городском СУ СКР.

"В сети "Интернет" были размещены сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района города Санкт-Петербурга… Организована доследственная проверка, по результатам которой … возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении ведомства.

По информации СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В городской прокуратуре сообщили, что возбуждение уголовного дела в связи с грубым задержанием школьницы признано законным и обоснованным. Ход его расследования взял на контроль аппарат прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области изложили свою версию инцидента с несовершеннолетней.

По информации правоохранителей, 17 ноября на Гражданском проспекте полицейский остановил школьницу за грубое нарушение правил дорожного движения. При этом девушка отказалась предъявить паспорт и сообщить данные о себе правоохранителю. Тот предложил ей проехать в отдел полиции, на что школьница якобы ответила отказом и оказала сопротивление сотруднику МВД. Затем подъехал отец девушки, вместе с которым её доставили в полицию. Там выяснили, что нарушительница — несовершеннолетняя.

"После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило", — сообщили в управлении МВД.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.