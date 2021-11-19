В ХМАО после самоубийства медсестры из-за травли завели уголовное дело

В Ханты-Мансийском автономной округе (ХМАО) Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства медсестры.

Трагедия произошла в Сургуте 21 октября. Как сообщали местные СМИ, женщина решила покончить с собой из-за постоянной травли со стороны коллег.

Следователи завели дело по статье 110 УК РФ, передаёт РИА Новости.

"Обстоятельства происшествия выясняем. Проверяется версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения", — прокомментировали в региональном Следкоме.

Если медиков признают виновными в доведении до самоубийства, им может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее муж погибшей медсестры рассказывал, что конфликт в больнице начался ещё в 2020 году. Его жена работала с пациентами, инфицированными COVID-19, однако ей не перечисляли дополнительные выплаты. Когда женщина пожаловалась на это старшей медсестре, та стала оскорблять её и грозить увольнением.

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