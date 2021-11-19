Мужчину, который стрелял в детей, приговорили к 3,5 годам колонии

В городе Магнитогорск Челябинской области вынесли приговор мужчине, который стрелял в детей из травматического оружия в трамвае. Ему не понравилось то, что парни громко слушали музыку в наушниках.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, сначала он их оскорблял, а затем достал оружие.

Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Подсудимый был не трезв.

"Из-за малозначительного повода подсудимый приставил ствол пневматического пистолета к голове одного из подростков, угрожая его применением, затем произвел прицельный выстрел в бедро потерпевшего и нанес удар рукой по голове второму потерпевшему", — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Подростки 16 и 17 лет вышли из трамвая на следующей остановке. Мужчина выстрелил в них еще примерно 8 раз.

Парней отвёз в травмпункт проезжавший мимо водитель.

Правобережный районный суд признал мужчину виновным по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Ему присудили 3,5 года колонии.

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