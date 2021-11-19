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Заключённые набросились на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК

Происшествия

Заключённые из колоний Саратовской области стали препятствовать проверкам, которые проводят сотрудники ФСИН после сообщений о пытках.

Заключённые набросились на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских ИК

В пресс-службе ведомства уточнили, что несколько человек напали на специалистов, передаёт РИА Новости.

"Оперативно-режимные и профилактические мероприятия встречают активное противодействие со стороны части осуждённых", — сообщили в аппарате ФСИН.

У многих заключённых во время обысков изъяли сотовые телефоны, самодельные ножи, наркотики и алкоголь кустарного производства. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в ИК №7, где отбывают наказание рецидивисты. Сотрудники ФСИН забрали у них более 20 литров спиртного, 12 смартфонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотики и шприцы.

В ночь с 13 на 14 ноября порядка 200 осуждённых, отказавшихся участвовать в нелегальной деятельности, оказались на холоде. Их выгнали на улицу заключённые, которые постоянно устраивают различные провокации. Кроме того, в штрафном изоляторе злостный нарушитель напал на члена проверяющей комиссии ФСИН. За неделю до этого другой заключённый убил сотрудника колонии. Следком запустил проверку по этим делам.

Напомним, этой осенью портал Gulagu.net опубликовал в Сети многочисленные эпизоды сексуального насилия и пыток осуждённых в туберкулёзной больнице УФСИН в Саратовской области.

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Автор: Юлия Миленина
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