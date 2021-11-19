Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно

Владимир Путин посмертно наградил жительницу Екатеринбурга Дарью Агупову медалью за "За спасение погибавших".

Как сообщает ЕАН, в июле 2021 года женщина спасала тонувших в пруду под Дегтярском женщину с двухлетним ребёнком. Она неудачно прыгнула в воду, сломала ногу, но смогла спасти людей.

Дарью госпитализировали, но после операции под общим наркозом она умерла от осложнений. У женщины остался семилетний сын.

Указ о награждении Агуповой медалью "За спасение погибавших", "за смелые и решительные действия при спасении людей на воде", уже подписан. Представление об этом президенту направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Это большая трагедия. Молодая женщина, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36 лет", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

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