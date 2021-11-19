В Находке Приморского края восемь сотрудников бригады скорой помощи лишись работы из-за того, что отказались ставить прививку против COVID-19.
В региональном Минздраве утверждают: отстранение персонала от работы никак не скажется на оказании помощи населению, передаёт РИА Новости.
"От выполнения своих обязанностей отстранены восемь сотрудников станции скорой помощи Находки. Это произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона, приказа главного санврача, оперштаба по борьбе с коронавирусом", — отметили в ведомстве.
Отказавшиеся от вакцинации медики составляют 4% от общей численности сотрудников. При этом среди лишившихся работы преимущественно водители и немедицинский персонал. Бригады продолжают работать в штатном режиме, жителей Находки призвали не волноваться и в случае необходимости обращаться за помощью.
В Приморье действует обязательная вакцинация против COVID-19 для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и некоторых других отраслей.
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