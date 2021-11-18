Более 8000 психотропных таблеток изъяли у россиянина в подмосковном аэропорту

Более 8000 таблеток психотропного препарата нашли таможенники у россиянина в подмосковном аэропорту Жуковский.

Как сообщили Вестям Подмосковья в Домодедовской таможне, прибывший с Кипра россиянин прошёл через "зелёный" коридор, заявив, что не везёт с собой ничего, что подлежит письменному декларированию.

Однако при досмотре его багажа таможенники обнаружили уложенные в обувную коробку блистеры препарата Xanax — всего 8 140 таблеток.

Согласно результатам экспертизы, в состав ввезённого россиянином препарата входит алпразолам, относящийся к психотропным веществам.

В настоящее время связи с обнаружением у пассажира таблеток проводится проверка.

В сообщении отмечается, что россиянину может грозить уголовная ответственность по статье УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов", которая предусматривает до семи лет заключения, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

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