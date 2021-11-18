Умер актёр из фильма "Ночной дозор" Игорь Савочкин

Российский актер Игорь Савочкин скончался в больнице 17 ноября. Ему было 58 лет, сообщили РБК в пресс-службе Гильдии актеров кино России.

Причина смерти не разглашается.

Ранее издание Pravda.Ru сообщало, что Савочкин обратился в больницу из-за болей в спине, и медики диагностировали защемление нервов.

Актёр снимался в таких известных фильмах, как "Ночной дозор", "Домашний арест", "Адмиралъ", "Левиафан".

В 2014–2015 годах Савочкин был ведущим телепередачи "Теория заговора" на "Первом канале".

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