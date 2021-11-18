Россияне поделились в Сети кадрами падения метеорита

Жители Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и других регионов РФ публикуют в соцсетях записи с камер и видеорегистраторов, на которые попал процесс падения метеорита.

Метеорит, Казань, Ижевск, Йошкар-Ола, Уфа, Пермь 17.11.21

Так, женщина из Нефтекамска поделилась кадрами яркой вспышки в Instagram-аккаунте. Она отметила, что гуляла с мужем вечером и увидела, как цвет неба изменился. Позже по камерам, установленным на доме, ей удалось отследить падение метеорита.

"Сначала подумала, что запустили салют, конечно же, ожидали хлопок и очередной залп, но ничего такого не было", — пояснила она.

Глава пермского астроклуба "Телескоп" Сергей Полищук подчеркнул, что размер метеорита составлял около метра, при этом у людей складывалось ощущение, как будто скоро он упадёт на землю, передаёт РИА Новости.

По словам крымского астронома Александра Якушечкина, объект не входил в состав метеорного потока Леониды, который особенно активен в последние дни. Многие эксперты сошлись на мнении, что метеорит не представлял опасности для планеты.