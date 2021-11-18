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Пять человек умерли от отравления спиртным в Пермском крае

Происшествия

Пять человек умерли от отравления спиртными напитками в Пермском крае. Как сообщает региональный следственный комитет РФ , 17 ноября скончался житель Дзержинского района Перми. Его жена и дочь оказались в больнице, но несмотря оказанную помощь, скончались в этот же день. 

Также умерли их соседи – женщина и её сожитель.

По версии следствия, всё произошло 16 и 17 ноября. 

Сейчас идёт следствие.

17 ноября в Казани задержали подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя. 

До этого председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за продажу контрафактного алкоголя.

А в октябре в Екатеринбурге от суррогатного алкоголя погибли 25 человек.

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Существует ли безвредный алкоголь?
Автор: Олеся Киреева
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