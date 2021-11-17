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Число пострадавших от отравления метанолом в Казани выросло до 14

Происшествия

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани выросло до 14.

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани выросло до 14

"В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани", — сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Татарстана.

Ранее в Казани сотрудники полиции после массового отравления метанолом задержали четырёх подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.

Ранее представитель министерства здравоохранения Татарстана сообщил, что 13 молодых людей поступили в больницу в Казани с признаками отравления метанолом. Он рассказал, что отравившиеся пациенты — 1999-2000 годов рождения. В настоящий момент состояние троих из них медики определяют как тяжёлое.

До этого в Оренбургской области правоохранители обнаружили склад с контрафактным алкоголем, от отравления которым погибли 14 человек. Отмечается, что при обыске там изъяли 1279 стеклянных и пластиковых поллитровых бутылок с алкоголем, не имеющих предусмотренной законодательством маркировки.

 

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Возможно ли отравление после санобработки в магазинах
Автор: Максимс Краюшкинс
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