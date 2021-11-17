Следователи нашли 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС по делу Раковой

Следователи МВД России выявили в рамках расследования дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой факт фиктивного трудоустройства 12 человек в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников.

"По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее правоохранители задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.

До этого на экс-замминистра просвещения было заведено уголовное дело о хищении на 50 миллионов рублей при реализации госпрограммы "Образование". Деньги были украдены в тот момент, когда Ракова работала в Министерстве просвещения.

Следствие считает, что Ракова добилась того, чтобы "Фонд новых форм образования" получил госконтракты и взял субподрядчиком Шанинку. Два контракта так и не были реализованы. Отчёты по исполнению контрактов оказались сфальсифицированы, а часть бюджетных денег похищена.

Суд отправил Ракову под стражу до 6 декабря. Помимо неё арестованы ещё пять человек, в том числе гражданский муж экс-замминистра просвещения.

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