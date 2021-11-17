В Клину ребёнок кинул кота под колёса автомобиля

В Клину ребёнок кинул кота под колёса автомобиля, происшествие попало на видеорегистратор одного из автомобилей.

"На кадрах ребенок лет шести подбегает к проезжей части и швыряет прямо под колеса автомобиля кота. Животное мечется по дороге, где на полной скорости несутся машины", - пишет интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Ранее в Новороссийске правоохранители возбудили уголовное дело за издевательство над бездомной собакой.

По данным следствия, сначала подозреваемый несколько раз выстрелил в собаку из огнестрельного оружия, а потом перерезал ей горло. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий. Самое строгое наказание, предусмотренное данной санкцией, — лишение свободы на срок до трёх лет.

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