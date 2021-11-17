В Москве задержали двух участников драки на МЦК

В Москве полицейские задержали двух участников драки, произошедшей 14 ноября в электропоезде на МЦК.

"Задержаны двое граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца", - говорится в сообщении на сайте Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о выборе задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве ищут участников нового конфликта в вагоне метро, закончившегося дракой. Инцидент произошел 14 ноября на станции МЦК «Павелецкая». Драку двух агрессивно настроенных пассажиров сняли на видео и выложили в соцсети. СМИ пишут, что это лица кавказской внешности. На кадрах видно, что потасовка между пассажирами возникла у дверей состава.

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