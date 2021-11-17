EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генсек ОДКБ заявил об угрозе полного краха экономики Афганистана
Китай планирует отправить экспедицию на Луну до 2030 года
В Союзе туристов рассказали о возврате денег за неиспользованные туры
Вирусолог назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Песков высказался по поводу приостановки сертификации "Северного потока-2"
Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям
Песков: меры профилактики всегда можно отменить, если вирус уйдёт
В России появится новый курорт на замену Крыму и Сочи
В горах Сочи запустили электромобили

В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"

Происшествия

Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что молодые люди, которые отравились в Казани метанолом, по ошибке забрали "незамерзайку" вместо алкоголя из каршерингового автомобиля.

В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"

По данным Минздрава Татарстана, 13 человек попали в больницу с отравлением метанолом. Три девушки лежат в реанимации. Все пострадавшие — молодые люди в возрасте 22-26 лет. Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября в коттедже, расположенном в казанском поселке Салмачи, где компания из 18 человек отмечала день рождения.

"Один из молодых людей купил через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Татарстану.

В каршеринговом автомобиле лежала пятилитровая бутыль "незамерзайки", которую молодые люди забрали из багажника по ошибке, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту производства, хранения или перевозки в целях сбыта либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Выясняются все обстоятельства случившегося.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Смерть под колпачком: в Иркутске массовые отравления "Боярышником"
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Вирусолог назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"
Песков высказался по поводу приостановки сертификации "Северного потока-2"
В США предлагают бойкот Олимпиады-2022 по советским лекалам
Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям
Песков: меры профилактики всегда можно отменить, если вирус уйдёт
В России появится новый курорт на замену Крыму и Сочи
В горах Сочи запустили электромобили
Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Игорь Буккер Зомби-апокалипсис может наступить после пандемии Игорь Буккер Усам Оздемиров Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут Усам Оздемиров Ирина Шлионская Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными Ирина Шлионская
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников