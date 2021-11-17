В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"

Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что молодые люди, которые отравились в Казани метанолом, по ошибке забрали "незамерзайку" вместо алкоголя из каршерингового автомобиля.

По данным Минздрава Татарстана, 13 человек попали в больницу с отравлением метанолом. Три девушки лежат в реанимации. Все пострадавшие — молодые люди в возрасте 22-26 лет. Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября в коттедже, расположенном в казанском поселке Салмачи, где компания из 18 человек отмечала день рождения.

"Один из молодых людей купил через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Татарстану.

В каршеринговом автомобиле лежала пятилитровая бутыль "незамерзайки", которую молодые люди забрали из багажника по ошибке, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту производства, хранения или перевозки в целях сбыта либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Выясняются все обстоятельства случившегося.

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