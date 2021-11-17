Свыше 300 доз вакцины "Спутник V" похитили из больницы в Нижнем Тагиле

Неизвестные украли из прививочного кабинета больницы в Нижнем Тагиле 320 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Полицейские пытаются установить личности злоумышленников.

По информации "Комсомольской правды", медпрепарат хранился в кабинете поликлиники № 2. Предполагается, что похитители вскрыли помещение и забрали из холодильника вакцину. Их поиск осложняется тем, что кабинет не оснащён камерами видеонаблюдения и сигнализацией.

По словам сотрудников МВД, кража произошла в тёмное время суток.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт хищения вакцины. Он отметил, что на место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой.

Днём больницу охраняет ЧОП "Великан", а ночью за медучреждением следит 59-летний сторож. Горелых убеждён: злоумышленники проникли в кабинет с вакциной именно в вечернее время.

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