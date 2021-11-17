EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новый максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России
Патрушев назвал причину возникновения пандемии
До менингита доведёт: как не перепутать фурункул и прыщ, рассказала дерматолог
Врач-терапевт рассказала, из-за чего может возникать головокружение
Минобороны Азербайджана: в боях погибли семь солдат, ещё десять ранены
Эксперт BI.ZONE рассказал про защиту от мошенников во время онлайн-распродаж
Хабаровский край стал 16 регионом в РФ, который ввёл обязательную вакцинацию
Патрушев заявил об угрозе катастрофического сценария в Афганистане
Украина провела учения с боевой стрельбой неподалёку от Крыма

Свыше 300 доз вакцины "Спутник V" похитили из больницы в Нижнем Тагиле

Происшествия

Неизвестные украли из прививочного кабинета больницы в Нижнем Тагиле 320 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Полицейские пытаются установить личности злоумышленников.

Свыше 300 доз вакцины "Спутник V" похитили из больницы в Нижнем Тагиле

По информации "Комсомольской правды", медпрепарат хранился в кабинете поликлиники № 2. Предполагается, что похитители вскрыли помещение и забрали из холодильника вакцину. Их поиск осложняется тем, что кабинет не оснащён камерами видеонаблюдения и сигнализацией.

  • По словам сотрудников МВД, кража произошла в тёмное время суток.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт хищения вакцины. Он отметил, что на место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой.

Днём больницу охраняет ЧОП "Великан", а ночью за медучреждением следит 59-летний сторож. Горелых убеждён: злоумышленники проникли в кабинет с вакциной именно в вечернее время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Профессор Воробьев о достоинствах и недостатках прививок
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Заведено уголовное дело по факту гибели пятерых детей и их матери в селе Костово
Свыше 300 доз вакцины "Спутник V" похитили из больницы в Нижнем Тагиле
Патрушев назвал причину возникновения пандемии
До менингита доведёт: как не перепутать фурункул и прыщ, рассказала дерматолог
Врач-терапевт рассказала, из-за чего может возникать головокружение
Минобороны Азербайджана: в боях погибли семь солдат, ещё десять ранены
Эксперт BI.ZONE рассказал про защиту от мошенников во время онлайн-распродаж
Хабаровский край стал 16 регионом в РФ, который ввёл обязательную вакцинацию
Патрушев заявил об угрозе катастрофического сценария в Афганистане
Россиян предупредили о задержке посылок из-за аварии в сортировочном центре
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Здоровье
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников