Россиян предупредили о задержке посылок из-за аварии в сортировочном центре

В сортировочном центре во "Внукове" произошла авария, в результате которой повредился электрический кабель. "Почта России" предупреждает о возможных задержках с доставками посылок.

По предварительной информации, время ожидания посылок увеличится лишь для жителей Москвы и Московской области, передаёт РИА Новости.

"Сейчас кабель электропитания сортировочного центра восстанавливают, резервные генераторы работают", — прокомментировали в пресс-службе "Почты России".

Вместе с тем полное восстановление работы ожидается лишь к 18 ноября. При этом сотрудники почты признаются, что в сфере доставок начался активный сезон, поэтому сортировочный центр полностью загружен. По их словам, справиться с обработкой всех посылок с помощью резервного питания не получится. В организации обещают оповещать клиентов о возможных сложностях с почтовыми отправлениями.

Добавим, ежегодно "Почта России" принимает около 365 миллионов посылок.

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