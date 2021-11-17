Беременная балерина Большого театра Гомес пыталась покончить с собой

Балерина Большого театра Марианна Гомес пыталась свести счёты с жизнью из-за конфликта со своим молодым человеком. Мужчина успел вызвать скорую помощь. Как выяснилось позже, танцовщица беременна.

Конфликт мог разгореться на фоне нежелательной беременности балерины. Возлюбленный негативно воспринял новость о предстоящем отцовстве.

"Прибывшие медики не допустили смерти балерины. Сейчас её жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей", — передаёт РЕН ТВ.

Каким образом артистка пыталась свести счёты с жизнью, телеканал не уточняет. Известно лишь, что драма разыгралась в Леонтьевском переулке, где балерина проживала.

Марианна Гомес родилась и выросла в Бразилии. Балерина приехала в Россию несколько лет назад и её пригласили работать в Большой театр. На данный момент она является первой иностранной танцовщицей культурного учреждения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.