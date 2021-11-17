SANA: Израиль атаковал пригороды Дамаска ракетами

Как сообщают государственные СМИ Сирии, Израиль сегодня ночью запустил две ракеты, нацеленные на район к югу от столицы страны Дамаска.

Отмечается, что один из снарядов был перехвачен. Сообщений о повреждениях и пострадавших нет.

По данным сирийского информационного агентства SANA, нападение произошло вскоре после полуночи в среду по местному времени (совпадает с МСК). Снаряды были выпущены со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

"Согласно отчету военных, удар был нанесен по пустому зданию к югу от столицы и не привел к потерям", — написано в материале издания.

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