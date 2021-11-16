Тележку с частями человеческого тела нашли в Петербурге

Части тела неизвестного мужчины обнаружили в тележке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское ГСУ СКР.

"16 ноября 2021 года во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе была обнаружена тележка с сумкой, в которой находились части тела неустановленного мужчины", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с обнаружением останков следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". В настоящее время сотрудники СКР осматривают место обнаружения тележки, допрашивают свидетелей. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве коллеги был осуждён местный житель 1986 года рождения. Как установили следователи, в сентябре прошлого года в цеху, расположенном на проспекте Обуховской Обороны, петербуржец убил своего коллегу 1983 года рождения, ударив его ножом в шею. Затем мужчина расчленил тело потерпевшего, сложил останки в мешки и выбросил их в Неву. Суд признал петербуржца виновным в убийстве и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

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