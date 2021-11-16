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Полиция: в московском метро от выстрела пострадал мужчина, стрелявший задержан

Происшествия

В московском метро в подземном переходе станции "Библиотека имени Ленина" мужчина выстрелил в другого гражданина в ходе конфликта.

Полиция: в московском метро от выстрела пострадал мужчина, стрелявший задержан

По предварительной информации главного управления МВД по Москве, в пострадавшего стреляли из пневматического пистолета, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы вечером 15 ноября.

"Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение", — передаёт ТАСС слова пресс-службы ведомства.

Полиция задержала стрелявшего, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Медики оказали необходимую помощь пострадавшему, после чего его отпустили.

Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в московском метро погиб человек, попытавшийся спасти шагнувшего на рельсы самоубийцу. Трагедия произошла на станции Сходненская в северо-западной части российской столицы.

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Автор: Елена Федорова
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