Российского бойца MMA Акмала Хожиева арестовали в США. Его обвиняют в убийстве врача из-за спора о вакцинации от коронавируса.
Как сообщает MMA Junkie, спортсмена задержала полиция еще 7 ноября. Он находился рядом с телом врача и сразу же дал признательные показания.
"Сэр, это я, это я, я убил его", — сказал Хожиев полиции.
Как сообщают следователи, боец и врач начали спорить о вакцинации. Хожиев сначала задушил врача, затем нанес ему удар ножом.
Теперь спортсмена, которому 27 лет, обвиняют в совершении тяжкого преступления первой степени, убийстве с применением оружия и нападении с применением оружия второй степени при отягчающих обстоятельствах.
Боец может выйти на свободу под залог один миллион долларов.
Акмал Хожиев — профессиональный боец MMA. На его счету три победы и одно поражение.
Как рассказывают те, кто его знает, он был ярым противником вакцинации от коронавируса. Об этом он писал на страницах в соцсетях.
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