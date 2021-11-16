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Российского бойца Акмала Хажиева обвиняют в убийстве врача в США

Происшествия

Российского бойца MMA Акмала Хожиева арестовали в США. Его обвиняют в убийстве врача из-за спора о вакцинации от коронавируса.

Российского бойца Акмала Хажиева обвиняют в убийстве врача в США

Как сообщает MMA Junkie, спортсмена задержала полиция еще 7 ноября. Он находился рядом с телом врача и сразу же дал признательные показания.

"Сэр, это я, это я, я убил его", — сказал Хожиев полиции.

Как сообщают следователи, боец и врач начали спорить о вакцинации. Хожиев сначала задушил врача, затем нанес ему удар ножом.

Теперь спортсмена, которому 27 лет, обвиняют в совершении тяжкого преступления первой степени, убийстве с применением оружия и нападении с применением оружия второй степени при отягчающих обстоятельствах.

Боец может выйти на свободу под залог один миллион долларов.

Акмал Хожиев — профессиональный боец MMA. На его счету три победы и одно поражение.

Как рассказывают те, кто его знает, он был ярым противником вакцинации от коронавируса. Об этом он писал на страницах в соцсетях.

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Автор: Олеся Киреева
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