Помощница Волочковой опровергла выселение балерины из турецкого отеля

Помощница балерины Анастасии Волочковой и её пресс-секретарь Светлана Герасимова высказалась по поводу новости о выселении своей хозяйки из турецкого отеля за пьянство. Информация об этом появилась на РЕН ТВ.

Герасимова объяснила, что сообщения о выселении балерины от отеля за распитие спиртных напитков и последующее вызывающее поведение — это не более, чем слухи:

"Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего её должны были выгонять из отеля?"

Ранее появилась информация, что Волочкова, отдыхавшая в престижном отеле в Турции, в один из вечеров "перебрала" со спиртным и позволила себе грубые замечания и нецензурную брань в адрес сотрудников и других гостей.

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