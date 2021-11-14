На польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб солдат

Польский солдат, служивший на польско-белорусской границе, погиб в результате несчастного случая.

"13 ноября на территории несения службы в районе польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат", - сообщает ТАСС, ссылаясь на командование 17-й механизированной бригады Великопольского воеводства.

Отмечается, что в инциденте не участвовали третьи лица, а детали выясняет военная жандармерия и прокуратура.

"Солдат нес службу в рамках караула, он не реализовывал непосредственных заданий у польско-белорусской границы. Он был направлен на службу на границу более недели назад. С момента направления он не имел контакта с мигрантами", - говорится в сообщении.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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