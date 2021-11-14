500 пострадавших за день: в Египте на охоту вышли скорпионы

В субботу Минздрав Египта сообщил о "беспрецедентной активности скорпионов":

всего за сутки от укусов членистоногих пострадали более 500 человек.

По словам министра здравоохранения страны, скорпионы повылезали из нор из-за ливней, которые обрушились на провинцию Асуан.

"Из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов. 503 человека в Асуане обратились за медицинской помощью и получили противоядие от укусов скорпионов. На текущий момент погибших от яда нет", — сказал Халед Абд аль-Гаффар.

Глава египетского Минздрава заверил, что в больницах достаточно противоядий от укусов скорпионов и змей. Сейчас медики переведены на усиленный режим работы: на линии вышли более двух тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников, чтобы помогать всем укушенным скорпионами.

Врачи, в свою очередь, напомнили симптомы отравления ядом скорпиона:

сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление — повышенная температура тела, рвота, диарея и тд.