В субботу Минздрав Египта сообщил о "беспрецедентной активности скорпионов":
По словам министра здравоохранения страны, скорпионы повылезали из нор из-за ливней, которые обрушились на провинцию Асуан.
"Из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов. 503 человека в Асуане обратились за медицинской помощью и получили противоядие от укусов скорпионов. На текущий момент погибших от яда нет", — сказал Халед Абд аль-Гаффар.
Глава египетского Минздрава заверил, что в больницах достаточно противоядий от укусов скорпионов и змей. Сейчас медики переведены на усиленный режим работы: на линии вышли более двух тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников, чтобы помогать всем укушенным скорпионами.
Врачи, в свою очередь, напомнили симптомы отравления ядом скорпиона:
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