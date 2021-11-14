В субботу в московском метро погиб человек, попытавшийся спасти шагнувшего на рельсы самоубийцу.
Трагедия произошла на станции Сходненская в северо-западной части российской столицы.
На видео, записанном камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина внезапно бросился к краю платформы в явной попытке прыгнуть перед прибывающим поездом.
Также видно, как второй мужчина прыгает и хватает его в попытке помешать и удержать, но оба упали на рельсы. "Прыгун" остался жив. И с места происшествия скрылся. А спаситель погиб.
"Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб посторонний мужчина, а машинист получил психологическую травму. В результате происшествия было отменено порядка 20 поездов метро — это недопустимо. Сотрудники полиции и службы безопасности метро ищут пассажира, скрывшегося с места происшествия", — написано в ТГ-канале Дептранса Москвы.
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