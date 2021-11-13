В Подмосковье четверо рабочих погибли из-за пожара в строительной бытовке

В Солнечногорском районе Подмосковья в результате пожара в городке из строительных бытовок погибли четверо иностранных рабочих, ещё двое получили травмы.

"В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным источника, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".

Ранее в Москве на Складочной улице на северо-востоке города в строительной бытовке во время пожара погибли шесть человек. Люди отравились продуктами горения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

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