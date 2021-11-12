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Страшилка или база для шантажа: ответ купившим подделки о вакцинации

Происшествия

Отправляя данные злоумышленнику для подделки сертификации вакцинации, вы должны знать, что он ими может в дальнейшем распорядиться, предупреждает эксперт Сергей Вакулин.

Страшилка или база для шантажа: ответ купившим подделки о вакцинации

Как сообщила газета "Коммерсант", персональные данные более полумиллиона жителей Московского региона, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу.

Издание утверждает, что информацию могли собрать через интернет-сервисы по продаже фейковых справок.

"В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона", — говорится в материале.

По оценкам экспертов, речь идет о существенном объёме поддельных сертификатов, который некоторые оценивают в 15-18% от общего массива внесенных в базу данных сертификатов.

В комментариях к статье пользователи выражают сомнение, что такая база может быть собрана, так как процедура получения сертификата без вакцинации осуществляется самими врачами.

"Всё ведь делается официально, только без укола вакциной. Вакцину отправляют в мусорное ведро", — пишет один из комментаторов. Другие предполагают, что это проплаченная государством "страшилка" для антиваксеров.

Как сказал Pravda. Ru специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, злоумышленники собирают базы с помощью своего сервиса.

"Отправляя данные злоумышленнику для подделки сертификации вакцинации, вы должны знать, что он ими может в дальнейшем распорядиться. Здесь я просто вижу, что злоумышленники переиграли тех, кто решил подделать себе сертификат вакцинации. Каким образом? Они, во-первых, им подделали сертификат вакцинации, во-вторых, уже начали продавать базы данных тех, кто купил эти сертификаты", — сказал эксперт.

По словам опрошенных "Коммерсантом" экспертов, есть и более квалифицированные мошенники, которые через свои каналы в поликлиниках и центрах вакцинации вносят данные клиента на сайт "Госуслуги", однако это не отменяет момент шантажа против получивших действительный сертификат.

Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.

Показательно, что, например, в Курганской области правоохранительные органы недавно вскрыли схему внесения ложных сведений о вакцинации от COVID-19, продаже незаконных сертификатов и варварского уничтожения вакцины, а чуть ранее региональные власти заявляли о том, что в области "пока не зарегистрировано случаев выявления поддельных сертификатов".

То есть можно сделать вывод, что губернаторы покрывают ложную статистику для отчёта наверх.

Согласно опросу SuperJob, доля россиян, которые поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, увеличилась. При этом половина опрошенных (46%) — противники этой меры. В мае за обязательную вакцинацию выступали 19%, а в ноябре их доля увеличилась до 37%, следует из результатов опроса. Среди тех, кто одобряет обязательную вакцинацию, сами уже привились 59%. Среди противников обязательной вакцинации получили прививки только 24%.

Чувашия стала первым регионом России, где QR-код начнут выдавать гражданам с высоким тиром антител к COVID-19, даже если те официально не болели.

"Люди, которые имеют аналогичное [высокое] количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакциринроваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем", — заявил глава Чувашии Олег Николаев.

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