Министерство внутренних дел РФ объявило в уголовный розыск основателя правозащитного портала Gulagu.net Владимира Осечкина.
В базе данных МВД сказано, что мужчину разыскивают по статье УК, при этом конкретное правонарушение, по которому он проходит, не указано, пишет "Интерфакс".
Напомним, этой осенью основатель Gulagu.net обнародовал в Сети видеоархив с пытками и сценами сексуального насилия над заключёнными в исправительных учреждениях Саратовской области. После публикации роликов полицейские запустили проверку, по результатам которой были уволены 18 сотрудников ФСИН.
Видеозаписи передал порталу Gulagu.net Сергей Савельев. Он отбывал наказание в одной из колоний. Его также объявили в розыск по обвинению в неправомерном доступе к информации.
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