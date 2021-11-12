Основателя Gulagu.net объявили в розыск после публикации видеоархива с пытками

Министерство внутренних дел РФ объявило в уголовный розыск основателя правозащитного портала Gulagu.net Владимира Осечкина.

В базе данных МВД сказано, что мужчину разыскивают по статье УК, при этом конкретное правонарушение, по которому он проходит, не указано, пишет "Интерфакс".

Ранее Осечкина уже объявляли в розыск, но через некоторое время отпустили под подписку о невыезде. Сейчас его вновь начали искать.

Напомним, этой осенью основатель Gulagu.net обнародовал в Сети видеоархив с пытками и сценами сексуального насилия над заключёнными в исправительных учреждениях Саратовской области. После публикации роликов полицейские запустили проверку, по результатам которой были уволены 18 сотрудников ФСИН.

Видеозаписи передал порталу Gulagu.net Сергей Савельев. Он отбывал наказание в одной из колоний. Его также объявили в розыск по обвинению в неправомерном доступе к информации.

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