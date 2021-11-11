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Свыше миллиона разрядов молний зафиксировали над Австралией во время грозы

Происшествия

Свыше миллиона разрядов молний зарегистрировали в небе над центральными и восточными районами Австралии во время сильнейшей грозы.

Свыше миллиона разрядов молний зафиксировали над Австралией во время грозы

Как сообщает телеканал 9News, в общей сложности синоптики насчитали 1,37 миллиона молний в период непогоды. Помимо этого, в Австралию пришёл мощнейший за последние 20 лет дождевой циклон. В ряде районов страны ливни затопили дороги к населённым пунктам и дома, некоторые реки вышли из своих берегов.

Австралийские власти призвали автолюбителей передвигаться пешком и не пересекать затопленные места на личном транспорте во избежание трагедий.

"Грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от северной территории до юго-востока штата Квинсленд", — передаёт 9News.

Добавим, этим летом в Бангладеш молния убила по меньшей мере 16 гостей, которые пришли на свадьбу. Это случилось, когда люди плыли в лодке по реке Падме

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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