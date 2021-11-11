На Алека Болдуина подали в суд после стрельбы на съемках фильма "Ржавчина"

Светооператор фильма "Ржавчина" подал в суд на голливудского актёра Алека Болдуина из-за несчастного случая на съёмках. Иск также касается других ответственных лиц.

Светооператор заявил, что пережил сильный стресс и в тот день сам чуть не попал под пулю.

Происшествие произошло 22 октября. Во время съёмок Болдуин произвёл выстрел. В пистолете оказались настоящие боевые патроны. Он убил женщину-оператора Галину Хатчинс.

Ранее стало известно, что на съёмочной площадке нашли как холостые, так и боевые патроны. Также были изъяты три боевых револьвера.

27 октября помощник режиссёра заявил о нарушениях с оружием на съёмках фильма Болдуина.

8 ноября стало известно, что ещё один сотрудник был госпитализирован. Это осветитель и монтажник съёмочной группы, Джейсон Миллер. Но причиной стал не выстрел из пистолета, а укус ядовитого паука. У него началось заражение крови и некроз тканей руки.

Мужчине уже сделали несколько сложных операций.

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