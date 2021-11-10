В Москве был госпитализирован актёр и телеведущий Игорь Савочкин.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, актёр обратился к медикам из-за болей в спине и неожиданно был госпитализирован.
Отмечается, что актер чувствует себя нормально и рассчитывает, что скоро будет выписан из клиники.
Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах: "Ночной дозор", "Жесть", "Адмирал", "Диверсант", "Левиафан", "Громовы", "Черная молния".
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