Актёр из "Ночного дозора" Савочкин госпитализирован в Москве

В Москве был госпитализирован актёр и телеведущий Игорь Савочкин.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, актёр обратился к медикам из-за болей в спине и неожиданно был госпитализирован.

Отмечается, что актер чувствует себя нормально и рассчитывает, что скоро будет выписан из клиники.

Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах: "Ночной дозор", "Жесть", "Адмирал", "Диверсант", "Левиафан", "Громовы", "Черная молния".

Ранее российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в ДТП на Проспекте мира в центре Москвы.

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