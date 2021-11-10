Оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" завершено

В Кемерово завершилось оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Четыре человека арестовали прямо в зале суда. В их числе пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин. Им назначили 6 и 5 лет колонии.

Адвокаты осуждённых мужчин намерены добиться их оправдания.

Как сообщила ТАСС адвокат Генина Светлана Тарасюк, доказательств виновности пожарных в приговоре нет. По её словам, спасатели сделали всё, что смогли и ничего не нарушали.

Также считает адвокат Бурсина Александр Полковников. Он говорит, что суд не принял во внимание показания свидетелей — опытных пожарных, которые подтвердили, что пожарные действовали в строгом соответствии с боевым уставом.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел весной 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 посетителей.

Pravda.ru писала, что в Кемерово вынесли приговоры виновникам трагедии в "Зимней вишне".

МЧС оплатит родственникам погибших в пожаре в "Зимней вишне" по 75 тысяч рублей.

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