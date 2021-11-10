Сбежавшую школьницу в Свердловской области вернули в приют

Школьницу, которая сбежала из приёмной семьи в Свердловской области, вернули в приют. 14-летняя девочка сама приняла такое решение.

Как сообщает Е1.ru, девочка ушла из семьи 7 ноября. Она уехала из Североуральска Свердловской области и добралась до Екатеринбурга. Остановилась у знакомых.

Девочка пожаловалась на плохое питание в приёмной семье детскому омбудсмену Игорю Морокову. Также она рассказала о том, что её одевали в старые вещи, которые отдавали семье бесплатно. А приёмная мать грозилась отправить её в психбольницу.

У опекунов остались две сестры девочки - четырёх и шести лет. Их оставили дома. Проверка показала, что условия в квартире для проживания детей подходящие.

Сейчас делом занимается прокуратура.

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