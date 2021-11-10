Жителя Якутии задержали за убийство двухлетнего ребёнка

В Якутии задержали подозреваемого в зверской расправе над двухлетним ребёнком своей сожительницы. По сообщению следователей, мужчина прежде имел несколько судимостей.

Тело двухлетнего малыша полицейские обнаружили в одной из квартир в районе Маганского тракта Якутска.

"У следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры. Его задержали утром 9 ноября и доставили к следователю", — цитирует сообщение СК РИА Новости.

Также, по сообщению органов, будет возбуждено дело о "халатности" в отношении органов опеки. По мнению следователей, госслужащие не заметили, что семья находилась в тяжёлом социальном положении.

Пока в интересах следствия мотивы предполагаемого преступника и способ убийства полицейские не разглашают. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

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