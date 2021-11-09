Сын топ-менеджера российского McDonald’s исчез в Москве

Сын топ-менеджера первого российского ресторана McDonald's в Москве Хамзата Хасбулатова исчез в столице. Об этом сообщили представители правоохранительных органов корреспонденту РИА Новости.

Об исчезновении 39-летнего сына Хамзата Хасбулатова, Тимура, заявила в полицию его мать вечером 8 ноября. Она рассказала, что между ними произошла ссора в конце сентября, после чего её сын ушёл к себе домой, где жил со своей женой. С тех пор женщина его не видела.

В правоохранительных органах дали описание пропавшего Тимура Хасбулатова:

"Мужчина, на вид 40 лет, среднего телосложения и роста, имеет много татуировок, на его правой руке набит "рукав".

По факту исчезновения сына топ-менеджера McDonald's правоохранительными органами проводится проверка.

Отец пропавшего, Хамзат Хасбулатов, в 1988 году руководил первым российским рестораном McDonald's. До 2018 года являлся президентом российского представительства DcDonald's, сейчас он — специалист по антикризисному управлению.

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