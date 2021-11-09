Семье погибшего при задержании мошенников бойца СОБР в Петербурге окажут помощь

Росгвардия планирует оказать социальную поддержку семье бойца СОБР, погибшего при задержании мошенников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка", — говорится в сообщении Росгвардии.

В Рведомстве сообщили также, что в настоящее время решается вопрос о награждении погибшего сотрудника.

Ранее сообщалось, что сотрудник СОБРа Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области погиб утром 9 ноября в ходе операции по задержании телефонных мошенников, проводившейся в одном из дворов по Пулковскому шоссе.

Один из подозреваемых, управляя микроавтобусом Fiat Ducato, сбил правоохранителя и скрылся с места происшествия. Пострадавший росгвардеец скончался.

Сбившую его машину блокировали во Всеволожском районе Ленинградской области. Водителя задержали.

По информации ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в настоящее время в связи с гибелью бойца СОБРа следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Решается вопрос об аресте подозреваемого в преступлении. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

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